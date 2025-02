Avellino: due assenze certe con il Crotone e diversi dubbi nella ripartenza Cancellotti ha saltato anche il match d'andata allo "Scida"

Il rischio biancoverde del -5 dalla vetta persiste. Il Monopoli ha perso in casa contro il Catania (1-2), ma alle 20.30, al "Pinto", è in programma Casertana - Audace Cerignola con l'occasione per gli ofantini di volare a +3 sul Monopoli e a +5 sull'Avellino e sul Benevento, battuto dalla Juventus Next Gen a Biella con il risultato di 2-0. Un weekend da sconfitta per tre delle prime quattro squadre della classifica e attesa di un Monday Night che può lanciare un segnale sulla seconda parte della stagione, nel frattempo saranno ultime ore di riposo per l'Avellino. Domenica i lupi ospiteranno il Crotone con la distanza di tre punti in graduatoria tra le due squadre.

Prospettiva del ritorno al 4-2-3-1

Ripartenza tra tanti dubbi generati dalla sconfitta, ma in particolar modo dalla prestazione per l'Avellino, battuto dal Foggia con il risultato di 1-0 allo “Zaccheria”. Ai satanelli è bastata la giocata aerea tra Zunno e Vezzoni per superare Iannarilli e la difesa irpina, sorpresa completamente con un gruppo parso confuso e senza reazione nel tentativo di rimonta. Nella ripresa c'è solo la chance creata da Panico con De Lucia e il palo a fermare l'attaccante nel cambio di modulo dopo un 4-3-1-2 nel primo tempo da poco filtro a centrocampo per un'evoluzione successiva con tutte le pedine offensive schierate lungo la ripresa da Biancolino.

Tribuzzi e Cancellotti out per squalifica

Le scelte dal primo minuto e a gara in corso non hanno sortito gli effetti sperati. Armellino, titolare allo "Zaccheria", è uscito condizionato dal giallo rimediato dopo appena 6 minuti. Esordio per Cagnano, sostituito all'intervallo per operare il cambio di modulo. È risultata pesante l'assenza di Palmiero e De Cristofaro in mediana. Prova opaca per il primo tandem Patierno-Lescano, ma anche per Russo trequartista dopo le buonissime prestazioni nel 4-2-3-1. C'è tanto da rivedere in poche ore con il Crotone nel mirino dei lupi. Domenica l'Avellino non potrà contare su Tribuzzi, espulso nel parapiglia finale con Biancolino, e su Cancellotti, che sarà squalificato per un turno in virtù del decimo giallo in campionato rimediato allo “Zaccheria”. Il terzino destro dei lupi aveva saltato anche la gara d'andata per somma di ammonizioni. Quarto giallo per Patierno che entra nell'elenco dei calciatori in diffida.