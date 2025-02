Avellino a caccia di risposte: continuità per il modulo dal primo minuto Già in Avellino-Cavese fu l'unico trequartista fino al 45' prima del passaggio al 4-2-3-1

Si avvicina la sfida con il Crotone per l'Avellino. Domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi" sarà big match con i rossoblu distanti solo tre punti dai lupi finiti a -5 dalla vetta, occupata dal Cerignola, vincente a Caserta e che ha approfittato dei ko di Monopoli, Avellino e Benevento. L'ambiente irpino attende risposte immediate dopo la prova di Foggia. Lo staff tecnico sembra orientato a confermare il 4-3-1-2, quindi a ripartire dalla soluzione offensiva con le due punte e il trequartista, salutata al 45' di Avellino-Cavese per il 4-2-3-1 che ha visto i lupi sbloccarsi nella gara con i metelliani e battere anche Latina e Turris.

Dubbio Palmiero-Palmiero nel ruolo di regista

In attacco il duo Lescano-Patierno, voluto con forza nella sessione invernale, con Panico che appare il favorito per ricoprire il ruolo di trequartista come già accaduto nel primo tempo di Avellino-Cavese prima del cambio di modulo con la variazione tattica (nella ripresa di quel match Panico fu impiegato da esterno/trequartista con Russo alle spalle di Patierno). In mediana c'è il ballottaggio Palmiero-Palumbo con De Cristofaro e Sounas che agiranno negli spot di mezzala.

Ipotesi terzino bloccato a sinistra

In difesa, con l'assenza dei terzini titolari (Frascatore per infortunio, Cancellotti per squalifica), sono pronti Cangiano e Todisco, ma occhio all'idea del terzino bloccato come accaduto proprio nella gara d'andata con il Crotone, quando per l'assenza di Cancellotti tornò in lista Cionek. In questo caso Enrici potrebbe essere impiegato a sinistra con la coppia Rigione-Cionek a centro e Todisco a destra.