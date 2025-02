Avellino-Crotone: nuova assenza per un titolare tra i biancoverdi È la vigilia della sfida tra i biancoverdi e i rossoblu al "Partenio-Lombardi"

Era chiaro da giorni, ma arriva l'ufficialità con l'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino: dopo la trasferta di Foggia Paolo Frascatore salterà anche Avellino-Crotone. Il terzino sinistro risulta ancora bloccato dalla distrazione al soleo della gamba sinistra e punterà all'accelerazione nella prossima settimana per il recupero. Risentimento al polpaccio per Alessandro Campanile, forte influenza per Mattia Guarnieri, risentimento al flessore della gamba destra per Noah Mutanda, il primo dei due turni di squalifica per Alessio Tribuzzi, stop anche per Tommaso Cancellotti a causa del decimo giallo in campionato: ecco gli assenti tra i lupi per la sfida con i pitagorici, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 12 Pizzella, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 56 Enrici, 79 Manzi

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico