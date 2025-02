Avellino-Crotone 2-1, Longo: "Rimpianti per la gestione del finale" Il commento del tecnico rossoblu al termine del match del "Partenio-Lombardi"

"Si sono affrontate due squadre di altissimo livello in una gara episodica per i gol. C’è stata immediatamente la chance per pareggiare di nuovo. Dimostra che c’era la giusta tensione da parte delle due squadre": così Emilio Longo, tecnico del Crotone, si è espresso al termine del match perso dai rossoblu contro l'Avellino (2-1): "Usciamo consapevoli comunque della nostra forza. Nei fatti per noi è diventato un primo test per i playoff. Lo dice la classifica. I rimpianti? I momenti dopo il gol realizzato. Senza ombra di dubbio ci sono state varie fasi del match e in alcune non abbiamo fatto benissimo. Il rammarico rientra in quei minuti finali con il gol segnato e poi quello subito. Siamo stati leggeri sul cross e sul colpo di testa, quindi sulla marcatura. Il match è stato equilibrato e il rammarico grosso è quello. Accetto il risultato dal campo, ma chiaramente rientra tutto nel discorso. Taranto e Turris? Credo un campionato di terza serie nazionale non si possa permettere tutto questo".