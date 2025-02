Casertana-Avellino: le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti Sabato (ore 17.30) la sfida tra i falchetti e i lupi al "Pinto"

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha definito i dettagli per l'acquisto dei biglietti per il settore ospiti verso Casertana-Avellino, in programma sabato (ore 17.30) al "Pinto". Nel corso della settimana sarà attivata la prevendita e i tagliandi per la tifoseria biancoverde saranno solo per il settore ospiti e a disposizione, esclusivamente, dei sottoscrittori della fidelity card del club irpino.

I dettagli dalla determinazione n. 06/2025 dell'11 febbraio 2025

"Per l'incontro di calcio di Serie C 'Casertana - Avellino', in programma il 26 febbraio 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva 'U.S. Avellino 1912'; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".