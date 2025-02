Avellino: le prime novità verso il derby con la Casertana Sabato (ore 17.30) la sfida contro i rossoblu per i biancoverdi

Ripartenza nel day after del match vinto con il Crotone, sviluppo della preparazione che proseguirà con allenamenti nel pomeriggio e a porte chiuse come avvenuto per la ripresa: l'Avellino vivrà così la settimana che porterà i lupi al derby del "Pinto" in programma sabato (ore 17.30). Contro la Casertana la squadra biancoverde sarà seguita dai tifosi con acquisto dei tagliandi limitato al settore ospiti per i residenti in Irpinia e con fidelity card.

Frascatore punta allo sprint, ma c'è Cagnano

Biancolino punterà sul lavoro lontano da occhi indiscreti e sulla compattezza del gruppo mostrata durante Avellino-Crotone, lungo tutto il match, nel momento complicato determinato dal gol subito al minuto 88 e anche al termine quando in sala stampa Riccio ha rimarcato la gioia che ha raggiunto le lacrime per diversi interpreti tra campo e panchina. Lo staff tecnico potrà puntare su Cancellotti dopo la giornata di squalifica scontato domenica scorsa per il decimo giallo in campionato. A Caserta Tribuzzi vivrà il secondo dei due turni di stop causati dal rosso diretto rimediato a Foggia. Appare presumibile l'ulteriore assenza per Frascatore a causa della distrazione al soleo della gamba sinistra. Il capitolino potrebbe determinare lo sprint in settimana per tornare nell'elenco dei convocati, ma per la titolarità sulla fascia sinistra si vola verso la conferma di Cagnano, reduce dal cross prezioso per la giocata di Patierno, decisiva per il 2-1 sul Crotone al minuto 91.

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 11 (porte chiuse)

Martedì ore 15.30 (porte chiuse)

Mercoledì ore 15.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 16 (porte chiuse)