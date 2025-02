Avellino-Patierno fino al 2028: il club ufficializza il rinnovo dell'attaccante I dettagli del nuovo accordo tra la punta di Bitonto e la società irpina

È ufficiale il rinnovo tra Cosimo Patierno e l'Avellino. Quanto chiaro da giorni è stato certificato dal club biancoverde: accordo fino al 30 giugno 2028 con la firma sul prolungamento da parte dell'attaccante di Bitonto. Ufficialità dopo il gol decisivo con il Crotone, il trentaquattresimo in maglia biancoverde.

Il comunicato ufficiale dell'US Avellino

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Cosimo Francesco Patierno. L’attaccante ha rinnovato per altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2026, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028. Nell’ultimo anno e mezzo 'Kikko' ha collezionato con la maglia biancoverde 57 presenze nelle quali ha messo a segno 34 gol e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".