L'arbitro di Casertana-Avellino: ha già diretto i lupi in stagione Sabato (ore 17.30) la sfida tra i rossoblu e i biancoverdi al "Pinto"

La gara Casertana-Avellino, in programma sabato (ore 17.30) e valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C (girone C), sarà diretta da Domenico Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello della sezione di Latina e Matteo Nigri della sezione di Trieste con Stefano Striamo della sezione di Salerno quarto ufficiale. C'è un solo precedente con Mirabella per l'Avellino: il 6-4 dopo i calci di rigore contro il Pontedera nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C (17 agosto scorso). Il fischietto partenopeo dirigerà per la prima volta un match della Casertana.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

ACR Messina - Trapani: Di Cicco

Casertana - Avellino: Mirabella

Crotone - Monopoli: Calzavara

Foggia - Potenza: Diop

Juventus Next Gen - Giugliano: in attesa

Latina - Benevento: Djurdjevic

Picerno - Taranto: Migliorini

Sorrento - Audace Cerignola: Lovison

Team Altamura - Catania: Mastrodomenico

Turris - Cavese: Zago