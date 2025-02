Avellino, D'Agostino: "Taranto e Turris? Occorre una preselezione in estate" "C'è entusiasmo in città, restiamo undici gare e dovremo dare tutto"

"Il bando per la gestione dello stadio? Non conosco pienamente i contenuti. La squadra ha bisogno di giocare nella città capoluogo. Noi faremo la nostra parte partecipando. Poi vinca il migliore". Così Angelo Antonio D'Agostino, a margine della conferenza di presentazione del congresso provinciale di Forza Italia, si è espresso sull'Avellino e sullo stadio "Partenio-Lombardi" dopo l'approvazione degli indirizzi per la gestione da parte della maggioranza al Comune.

"Quanto sta accadendo è poco corretto"

"C'è entusiasmo in città e speriamo di non perderlo più. Restano undici gare, oggi andrò a caricare la squadra come ho fatto nella scorsa settimana. - ha aggiunto il presidente del club biancoverde - Vogliamo arrivare fino in fondo. Ci sarà da stringere i denti fino all'ultimo. Sarà un percorso complicato con 33 punti in palio da qui alla fine. La distanza dalla vetta è minima e siamo una squadra di qualità. Taranto e Turris? Dispiace. Faccio parte del direttivo della Lega Pro e ribadirò in consiglio che occorre una preselezione delle società. Quanto sta accadendo è poco corretto. C'è da verificare subito con analisi approfondite sui requisiti di iscrizione".