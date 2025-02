Casertana-Avellino: ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi Domani (ore 17.30) la sfida contro i rossoblu per i biancoverdi

L'Unione Sportiva Avellino ha comunicato il percorso per la tifoseria biancoverde verso lo stadio "Alberto Pinto" di Caserta. "L’ U.S. Avellino 1912 comunica che per assistere alla gara Casertana - Avellino (in programma domani alle 17.30, ndr) i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al settore ospiti dello stadio “Alberto Pinto”: uscita Autostrada A1 “Santa Maria Capua Vetere”; imbocco S.S. 700 direzione Maddaloni; uscita allo svincolo “Caserta Stadio”. Si raccomanda di partire soltanto se muniti del titolo di accesso": si legge nella nota ufficiale del club irpino. Saranno 800 i tifosi biancoverdi nel settore ospiti del "Pinto".