Casertana-Avellino: le probabili formazioni, un jolly da trequartista Alle 17.30 il calcio d'inizio del match valido per il ventottesimo turno di campionato

Ultime valutazioni, poi alle 17.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Casertana-Avellino. Al "Pinto" i biancoverdi saranno seguiti da 800 tifosi nel settore ospiti. Per i lupi si profila la conferma dell'undici titolare e del 4-3-1-2 proposto da Biancolino nel 2-1 sul Crotone con il ritorno di Cancellotti sulla fascia destra al posto di Todisco, reduce comunque da un buonissimo match, e con il jolly sulla trequarti. Sulla corsia destra rientra il titolare, assente solo per squalifica in campionato, con Cagnano confermato sull'altra fascia. Frascatore salta anche la trasferta di Caserta: si sottoporrà ad esami strumentali in avvio della prossima settimana prima del ritorno in gruppo. Al centro della difesa ci saranno Rigione ed Enrici con Iannarilli tra i pali. A centrocampo Palmiero regista con De Cristofaro e Sounas e occhio al rientro di D'Ausilio dal primo minuto alle spalle della coppia Patierno-Lescano in attacco.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Manzi, Rocca, Palumbo, Armellino, Russo, Zuberek, Panico

Squalificato: Tribuzzi

Indisponibili: Frascatore, Campanile, Mutanda

Così i falchetti nell'1-1 a Catania

Casertana: Zanellati, Heinz, Kontek, Gatti, Falasca (1' st Deli), Llano, Collodel, Damian (41' st Proia), Egharevba (29' st Bakayoko), Vano (20' st Bunino), Kallon (1' st Carretta). All. Pavanel. A disp. Vilardi, Pareiko, Paglino, Frison, Fabbri, Bianchi, Capasso