L'Avellino ribalta il gol dell'ex Vano e vince al "Pinto", Casertana ko (1-2) Lupi sotto al 38', risposta irpina cinque minuti dopo, poi la rete del sorpasso al 3' della ripresa

Cagnano risponde al gol dell'ex Vano nel primo tempo e poi Enrici firma il vantaggio in avvio di ripresa: l'Avellino passa al "Pinto", batte la Casertana con il risultato di 2-1. Tre punti preziosi con il ritorno alla vittoria in trasferta per i lupi, a -2 dalla capolista Audace Cerignola in attesa del match tra il Sorrento e gli ofantini, in programma domani.

Primo tempo

Biancolino riparte dall'undici titolare proposto nel 2-1 sul Crotone con il rientro di Cancellotti sulla fascia destra nel 4-3-1-2. La prima occasione è per la Casertana, al 15' Bunino non finalizza una buona soluzione e la risposta biancoverde arriva con Panico a volo: palla di poco a lato. Al 21' infortunio per l'ex Llano: dentro Heinz al 21' e due minuti dopo arriva il primo giallo, ammonito Damian, seguito nel primo tempo d Deli. Al 37' l'Avellino spreca con Lescano, un minuto dopo Vano corre dalla metà campo verso l'area e scarica un destro preciso sul primo palo per l'1-0. Il gol dell'ex trova la pronta risposta dei lupi. Al 43' rimpallo rossoblu, mancino a volo di Cagnano che supera Zanellati per l'1-1.

Secondo tempo

Al 3' della ripresa lupi in vantaggio: calcio d'angolo battuto da Palmiero, Enrici e una deviazione per il sorpasso irpino. Al tentativo di replica dei falchetti l'Avellino risponde con Sounas che trova pronto Zanellati. Al dentro D'Ausilio e Palumbo per Panico e Palmiero, ammonito poco prima. Cambi anche per Pavanel. A 10' dal termine Biancolino inserisce Rocca e Russo per Sounas e Patierno. Due minuti dopo la Casertana va a segno con Bunino, ma arriva la segnalazione del fuorigioco. Controllo dei lupi nel finale, De Cristofaro e D'Ausilio non firmano il terzo gol, ma l'Avellino che passa a Caserta (1-2).