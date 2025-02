Casertana-Avellino 1-2, Biancolino: "Siamo sulla strada giusta" Il tecnico dei lupi: "Non era facile battere una squadra che ha messo in difficoltà il Cerignola"

"Era importante vincere e proseguire dopo la vittoria contro il Crotone". Così Raffaele Biancolino ha commentato la vittoria ottenuta dall'Avellino al "Pinto" contro la Casertana (1-2): "Ho una squadra bella e pazza, che sta facendo tantissimo e che sta lavorando su quanto costruito. - ha spiegato il tecnico dei lupi - La Casertana ha dimostrato la qualità che ha, veniva da due prestazioni importanti in cui ha ottenuto un solo punto. Era difficile vincere in trasferta, lo sapevamo, ci siamo riusciti. Cagnano? Sta dimostrando il suo valore, sta crescendo per condizione ed emerge la qualità a disposizione. Ho visto il giusto atteggiamento anche dai ragazzi entrati in corso d'opera lungo la sfida. È troppo importante nel percorso che vogliamo firmare da qui alla fine”.

