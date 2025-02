Casertana-Avellino 1-2: tabellino e voti dei lupi Cagnano ed Enrici per il ribaltone al "Pinto" dopo il gol dell'ex Vano

L'Avellino vince a Caserta e conquista tre punti fondamentali. In attesa di Sorrento-Cerignola i lupi firmano il -2 dalla vetta e determinano continuità dopo la vittoria ottenuta con il Crotone con lo stesso risultato. Dal 2-1 sui pitagorici al 2-1 sui falchetti, questa volta in rimonta dopo il gol dell'ex Vano con Cagnano ed Enrici.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Casertana - Avellino 1-2

Marcatori: 38' pt Vano (C), 43' pt Cagnano (A), 3' st Enrici (A)

Casertana (3-5-2): Zanellati; Kontek (29' st Falasca), Bacchetti, Gatti; Llano (21' pt Heinz), Damian (29' st Bakayoko), Collodel, Deli (15' st Proia), Carretta (15' st Egharevba); Bunino, Vano. All. Pavanel. A disp. Pareiko, Vilardi, Fabbri, Frison, Bianchi, Paglino, Capasso

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero (14' st Palumbo), Sounas (35' st Rocca); Panico (14' st D'Ausilio); Patierno (35' st Russo), Lescano. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Cionek, Manzi, Armellino, Zuberek

Arbitro: Mirabella

Ammoniti: Damian (C), Deli (C), Panico (A), Palmiero (A), Egharevba (C), Collodel (C)

Recupero: 1' pt, 5' st