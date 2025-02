Il Cerignola conferma il +5 sull'Avellino, ora l'attesa per la classifica Per giovedì è previsto il parere della Covisoc su Taranto e Turris

Si conferma il -5 dalla vetta per l'Avellino al termine del ventottesimo turno del girone C di Serie C che si chiuderà domani sera con il posticipo ACR Messina - Trapani. L'Audace Cerignola passa al "Viviani" di Potenza battendo il Sorrento con il risultato di 1-0. Salvemini firma il gol decisivo al minuto 32 e rinnova i 5 punti di vantaggio sui lupi alla vigilia di una settimana in cui è atteso il parere della Covisoc su Taranto e Turris che può riscrivere la classifica del raggruppamento meridionale a dieci giornate dal termine della stagione regolare.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Sorrento - Audace Cerignola 0-1

Marcatori: 32' pt Salvemini

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco (37' st Russo), Panico (19' st Colombini); Cangianiello (5' st Riccardi), Palella (19' st Colangiuli), Cuccurullo; Guadagni, Musso, Guarracino (5' st Rossetti). All. Ferraro. A disp. Harrasser, Boccarusso, Biagetti, Di Somma, Morleo, Carotenuto, Esposito

A. Cerignola (3-5-2): Greco; Romano (41' st Romano), Martinelli, Visentin; Coccia, Tassone, Capomaggio, Paolucci (10' pt Bianchini), Volpe (24' st Russo); D’Andrea (25' st Achik), Salvemini (41' st Santarcangelo). All. Raffaele. A disp. Saracco, Fares, Ligi, Sainz-Maza, Velasquez, Mc Jannet, Nicolao, Ianzano, Carrozza

Arbitro: Lovison

Ammoniti: Panico (S), Visentin (C), Achik (C)

Recupero: 2' pt, 4' st