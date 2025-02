Avellino con la Juventus Next Gen nel mirino: bianconeri imbattuti da 13 gare Testa rivolta al prossimo match in una settimana che può risultare chiave per la classifica

Riparte l'Avellino dopo la vittoria ottenuta a Caserta e la conferma del -5 dalla vetta. L'Audace Cerignola ha ottenuto la sesta vittoria di fila in trasferta con il secondo 1-0 consecutivo: gol di Salvemini al minuto 32 per la vittoria degli ofantini sul Sorrento. Il girone C di Serie C resta in attesa della possibile evoluzione di classifica legata agli sviluppi dei casi Taranto e Turris. Per giovedì è previsto il parere della Covisoc che non risulta vincolante, ovvero non dovrebbe determinare nell'immediato un'esclusione dal campionato. Nei fatti l'organo di controllo trasmetterà, nel caso, gli atti amministrativi alla Procura FIGC per il potenziale nuovo deferimento al Tribunale Federale Nazionale. L'eventuale sentenza di esclusione dal torneo può essere impugnata dalle società presentando ricorso in Appello FIGC, al Coni e alla giustizia ordinaria (Tribunale Amministrativo Regionale e Consiglio di Stato). Testa al campo per le squadre e per l'Avellino che riprenderà la preparazione con la Juventus Next Gen nel mirino. Domenica (ore 12.30) i lupi ospiteranno la seconda squadra bianconera, reduce dal pari a reti bianche con il Giugliano e imbattuta da 13 gare in campionato.