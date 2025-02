Avellino: "Partenio" blindato verso la sfida con la Juventus Next Gen I lupi riprendono la preparazione con la seconda squadra bianconera nel mirino

Si conferma la preparazione completamente lontana da occhi indiscreti per l'Avellino. Come già accaduto nelle ultime due settimane la rosa biancoverde metterà nel mirino la prossima sfida con il "Partenio-Lombardi" a porte chiuse. Lo staff tecnico ha calibrato gli orari per il match in programma alle 12.30 contro la Juventus Next Gen. La seconda squadra bianconera è imbattuta da 13 gare e corre da big del torneo nella seconda parte della stagione. L'under 23 della Vecchia Signora è terza in classifica per i risultati degli ultimi dieci turni di campionato. Raffaele Biancolino ritrova Alessio Tribuzzi che a Caserta ha scontato il secondo dei due turni di squalifica rimediati con il rosso diretto allo "Zaccheria" di Foggia e attende novità su Paolo Frascatore. Esami strumentali e potenziale ritorno in gruppo per il terzino sinistro, sostituito da Andrea Cagnano negli ultimi tre match. L'ex Sudtirol ha firmato un assist decisivo con il Crotone e il gol che ha aperto alla rimonta sulla Casertana sabato scorso.

Gli allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Martedì ore 15.30 (porte chiuse)

Mercoledì ore 11 (porte chiuse)

Giovedì ore 12.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 12.30 (porte chiuse)

Sabato ore 12.30 (porte chiuse)