Avellino: due biancoverdi in diffida verso la Juventus Next Gen

Luca Palmiero raggiunge Cosimo Patierno nell'elenco dei calciatori dell'Avellino in diffida. Nono giallo in campionato rimediato nella gara vinta dai biancoverdi sulla Casertana al "Pinto" per il centrocampista. Nel frattempo la rosa biancoverde ha preso parte al progetto "You'll Never Walk Alone". "Si tratta di un programma di affiancamento psicologico gratuito per tutti i calciatori professionisti della Serie C NOW. - si legge nella nota diffusa da US Avellino, Serie C e Assocalciatori - Un progetto promosso e realizzato da Lega Pro, Associazione Italia Calciatori, Associazione Italiana degli Psicologi dello Sport, con il patrocinio della FIGC. A relazionare ai calciatori biancoverdi, nella sala stampa del Partenio-Lombardi, sono stati il dottor Arturo Mugnai (psicologo dello sport) Giovanni Marchi (Lega Pro) e Marco Piccini (AIC).