Avellino: l'attesa della classifica, l'obbligo della continuità Allenamenti alle 12.30 per abituarsi all'orario del match di domenica con la Juventus Next Gen

L'Avellino ha ripreso la preparazione e dopo aver aperto la settimana con una seduta pomeridiana seguita da un allenamento mattutino, alle 11, svilupperà gli ultimi dettagli per la sfida con la Juventus Next Gen all'orario del calcio d'inizio del match in programma domenica. Giovedì, venerdì e sabato alle 12.30: l'Avellino ha messo la seconda squadra bianconera nel mirino e attende novità, come tutto il girone C, per la classifica. Sono diversi i rumors legati al futuro societario di Taranto e Turris. È il giorno del consiglio federale e nelle scorse ore il club ionico ha ricevuto un nuovo deferimento per il mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di novembre, dicembre e gennaio.

Lupi in campo prima del Cerignola anche nei prossimi due turni

Dal campo l'Avellino dovrà puntare alla continuità, un obbligo nell'obiettivo promozione con il -5 dall'Audace Cerignola capolista. Come accaduto nello scorso weekend, anche nei prossimi due turni i biancoverdi scenderanno in campo con l'opportunità di ridurre il divario dalla vetta in attesa del match dei pugliesi. Domenica alle 12.30 Avellino - Juventus Next Gen, alle 15 il Cerignola ospiterà il Trapani. Sabato 8 i lupi affronteranno l'ACR Messina in trasferta, domenica 9 gli ofantini faranno visita al Picerno. Poi mercoledì 12, nel turno infrasettimanale, semplice differenza di 15 minuti tra la gara casalinga dell'Avellino, alle 20.30 con il Trapani, e quella interna dell'Audace, alle 20.45 con il Foggia.