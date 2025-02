Avellino, De Cristofaro: "Dieci o nove gare, sappiamo che saranno tutte finali" Da Carife la carica del centrocampista biancoverde nel rush finale

Inaugurazione del club "Forza Lupi" a Carife e all'evento ha preso parte una delegazione dell'Avellino con Antonio De Cristofaro, Claudio Manzi, Martin Palumbo e Facundo Lescano. "È sempre emozionante raggiungere i club della provincia e sentire da vicino tutto questo calore. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Ci aspettano dieci finali, sappiamo che non possiamo sbagliare. Diventeranno nove (il riferimento al rinvio del match del Taranto ufficializzato dalla Lega Pro, ndr)? Per adesso sono dieci le gare da qui alla fine, poi si vedrà. Sappiamo che la Juventus Next Gen è ricca di qualità, ha tanti giocatori forti, ma saremo pronti per dare battaglia. La fase che stiamo vivendo? Si vola verso la fine e sappiamo che dovremo dare sempre il massimo. È l'unica via per ottenere il risultato. Tutti vogliono conquistare i punti contro di noi e per i diversi obiettivi. La pressione è tutta su di noi, ma lo sappiamo da inizio stagione. L'Audace non aveva il nostro obiettivo. Ora sono lì e non possiamo tirarsi indietro. Hanno tutto da perdere e vogliamo recuperare il divario. Il centrocampo? Ci sono state diverse rotazioni e non c'è un calciatore fondamentale. Martin (Palumbo, ndr) ci sta dando una grande mano, è un giocatore di grande qualità, l'avevamo visto già da avversario. Speriamo che ci possa aiutare da qui alla fine per vincere il maggior numero di gare".