Avellino: le ultime tra modulo e formazione verso la Juventus Next Gen Domenica (ore 12.30) la sfida contro la seconda squadra bianconera per i lupi

Sprint verso il match di domenica alle 12.30 contro la Juventus Next Gen per l'Avellino con Biancolino pronto a definire il trequartista alle spalle della coppia Lescano-Patierno. La continuità con Panico, il ritorno di D'Ausilio dal primo minuto o la soluzione Russo: un'indicazione sul ruolo è stata lanciata nel pre-gara di Casertana-Avellino con Biancolino che ha identificato in D'Ausilio il migliore per qualità tra le linee, ma l'ex Cerignola sarà titolare solo con la certezza di aver messo definitivamente alle spalle le noie muscolari che l'hanno condizionato in stagione. Panico sembra in vantaggio con D'Ausilio pronto dalla panchina per il 4-3-1-2 che può diventare in caso di necessità un 4-2-3-1 come già accaduto in casa con la Cavese e con il Crotone.

Caccia al primo gol del tandem Lescano-Patierno

Lo staff tecnico darà nuova fiducia al duo Lescano-Patierno. Dall'arrivo dell'argentino negli ultimi giorni del mercato invernale non è ancora arrivato il gol con entrambe le punte in campo (Lescano è andato a segno con una doppietta preziosa contro la Turris e Patierno era costretto ai box per il colpo subito con il Latina, lupi senza reti a Foggia, Patierno ha realizzato il gol vittoria nel finale contro il Crotone con Lescano sostituito nel secondo tempo e poi polveri bagnate anche al "Pinto" per il tandem con i difensori, Cagnano ed Enrici, determinanti per il ribaltone sulla Casertana). Negli altri ruoli si vola verso la conferma dell'undici proposto da Biancolino sabato scorso.