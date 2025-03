Avellino-Juventus Next Gen, Biancolino: "Conta il sacrificio e vale per tutti" Domani (ore 12.30) la sfida contro la seconda squadra bianconera per i lupi

"Giocheremo a un orario particolare, ma vale per tutti. Affronteremo una squadra diversa rispetto all’andata. Arrivano da 13 risultati utili consecutivi e con Brambilla ha ridefinito il cammino". Così Raffaele Biancolino ha presentato Avellino - Juventus Next Gen, in programma domani (ore 12.30) al "Partenio-Lombardi": Giocano sulla spensieratezza, costruiscono tanto, ma concedono anche tanto. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Sulle corsie? Ci stiamo lavorando. Con il nostro sistema possono metterci in difficoltà sulle fasce. Giocano anche tanto nella parte centrale del campo, cambiano spesso modulo con diverse pedine tra le linee. Sta a noi chiudere le corsie e metterli in difficoltà. Michele (D’Ausilio, ndr) sta molto meglio, sta crescendo per condizione. C’è un D’Ausilio diverso a disposizione, ma non ha ancora i 90 minuti. Non vediamo l’ora di ritrovare il D’Ausilio della prima parte di campionato. Speriamo di ritrovarlo il prima possibile perché sarà fondamentale. Frascatore sta recuperando al pari di Tribuzzi, ma non è ancora al top. Rientreranno in gruppo nei prossimi giorni. Abbiamo anche lo stop di Manzi, che si è fermato per un colpo subito in allenamento. Lescano-Patierno? Cresce l’intesa, ma serve sacrificio e vale per tutti per costruire e crescere insieme. Le under determinano stabilità nei gironi di Serie C? C’è la garanzia della società forte, ma dipende sempre dalla prospettiva di questi team. Se fanno bene al calcio ben venga, ma è un peccato vedere altri club così in difficoltà a poche settimane dal termine della stagione. Vedremo quello che succederà".