Avellino - Juventus Next Gen: le probabili formazioni Alle 12.30 il calcio d'inizio della sfida tra i lupi e la seconda squadra bianconera

Per Avellino - Juventus Next Gen, in programma alle 12.30 al "Partenio-Lombardi" si vola verso la conferma dell'undici titolare proposto da Biancolino a Caserta: irpini con il 4-3-1-2 con l'unico ballottaggio sulla trequarti. Senza gli infortunati Manzi, Tribuzzi, Frascatore e l'under Campanile, Iannarilli in porta con Cancellotti e Cagnano terzini e la coppia Rigione-Enrici al centro. In mediana ci sarà Palmiero da regista con De Cristofaro e Sounas. Alle spalle del duo Patierno-Lescano, Panico sembra in vantaggio su D'Ausilio per il ruolo di trequartista. Il minutaggio dell'ex Cerignola è in crescita, ma Biancolino ha sottolineato una condizione fisica non ancora da 90 minuti. Sarà comunque scelta finale per lo staff tecnico dei lupi.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Rocca, Palumbo, Armellino, Arzillo, Mutanda, D'Ausilio, Russo, Zuberek

Così la seconda squadra bianconera nella gara col Giugliano

Juventus Next Gen: Daffara, Comenencia (1’ st Puczka), Cudrig, Guerra, Scaglia, Gil, Adzic, Turicchia, Faticanti, Semedo (20’ st Afena-Gyan), Pietrelli (33’ st Macca). All. Brambilla. A disp. Garofani, C. Berro, Mancini, Poli, Citi, Owusu, Perotti, Turco, Papadopoulos