Avellino - Juventus Next Gen: le formazioni ufficiali Sfida al "Partenio-Lombardi" tra i lupi e la seconda squadra bianconera

Modulo 4-3-1-2 e si conferma l'undici titolare proposto da Biancolino a Caserta: l'Avellino riparte da Panico alle spalle del duo Lescano-Patierno con il trio di centrocampo composto da De Cristofaro, Palmiero e Sounas. Con Iannarilli la linea difensiva è composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Avellino - Juventus Next Gen

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, D'Ausilio, Rocca, Russo, Palumbo, Armellino, Cionek, Zuberek, Mutanda

J. Next Gen: in attesa

Arbitro: De Angeli