Avellino - Juventus Next Gen 2-1, Brambilla: "Peccato, ma ottima prova" Il tecnico: "Contento per Palumbo e per il suo percorso di crescita"

"Abbiamo acquisito fiducia nel corso della stagione, siamo forti, attenti e non ci siamo fatti intimorire". Così Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, si è espresso dopo la gara vinta dall'Avellino sulla squadra B bianconera al "Partenio-Lombardi" (2-1): "Siamo venuti qui per giocarcela. Stiamo bene e ce la siamo giocata sapendo di trovarci di fronte a un avversario di qualità. - ha spiegato il tecnico della Juve Next Gen - Nella ripresa Daffara non è stato mai chiamato in causa: riprova dell’equilibrio e del nostro secondo tempo. Il primo gol è arrivato con Patierno in fuorigioco, ma gli episodi fanno parte del gioco. Sono soddisfatto per come abbiamo sviluppato la gara. Il girone C è equilibrato. Ci sono tante squadre che puntano a vincere e la promozione sarà decisa dagli ultimi risultati. Si vince e si perde per piccoli dettagli. Per il nostro percorso posso dire che il gruppo si è adattato forse in ritardo, ma ora sono dentro davvero nella stagione. Oggi ci è girata male, ma pensiamo alla prossima. Palumbo? Il concetto della seconda squadra è questo. I ragazzi fanno il loro percorso. Martin era al terzo anno con noi, è uscito, ma è giusto così. Sono contento per lui che stia facendo bene. Abbiamo perso anche altri ragazzi, ma il nostro progetto è proprio aperto a quest’ottica".