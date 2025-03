Avellino - Juventus Next Gen 2-1, Biancolino: "Orgoglioso del gruppo" "De Cristofaro? Vedremo domani. Ha ricevuto un bel colpo al ginocchio"

“Una vittoria che ci dà ulteriore morale. Abbiamo conquistato tre punti preziosi contro una squadra tosta. Mi è piaciuta la reazione, da grande squadra". Raffaele Biancolino ha commentato così la vittoria dell'Avellino sulla Juventus Next Gen 2-1 al "Partenio-Lombardi": "Dopo altre ottime prestazioni arriva un successo molto importante nel cammino. Siamo sulla strada giusta, è la mentalità a fare la differenza. Chi è entrato non ha abbassato ritmo e qualità. Sapevamo di affrontare una squadra forte, una delle migliori del girone. La Juve Next Gen ha trovato di fronte un gruppo deciso. Il sacrificio sarà determinante. Bisogna sacrificarsi nel percorso. L’avevo detto a Lescano e Patierno: devono solo farsi trovare pronti. Sono orgoglioso di tutti. Ci sarò sempre, dentro e fuori. Darò tutto per arrivare a quel sogno e a quell'obiettivo che manca da un po'. De Cristofaro? Vediamo domani. Ha ricevuto un bel colpo al ginocchio. Il valore del gruppo? Sta emergendo di settimana in settimana. Stiamo provando a presentare a tutti le difficoltà di giocare qui, ma anche la bellezza della sfida che stanno vivendo".