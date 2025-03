Ripartenza immediata per l'Avellino: ecco la settimana verso Messina Sabato (ore 15) la sfida contro i peloritani al "San Filippo - Franco Scoglio"

Il 2-1 sulla Juventus Next Gen prima dell'1-0 Cerignola sul Trapani: si rinnova il -5 dalla vetta per l'Avellino con il girone C di Serie C sempre in attesa di novità per la classifica e sul futuro societario di Turris e Taranto. La sfida tra la squadra ionica e il Crotone, che era in programma sabato alle 17.30, è stata rinviata con il provvedimento d'urgenza della Lega Pro: segnale forte nella fase critica vissuta dal Taranto. Anche per la Turris filtrano rumors di un'ultima gara giocata, quella di venerdì scorso contro il Giugliano al "De Cristofaro".

Testa solo alla prossima sfida in calendario

Nel post-gara di ieri l'Avellino ha ribadito la riflessione di attenzione massima sul cammino di squadra andando oltre il divario attuale dalla vetta e la potenziale evoluzione di classifica (in caso di esclusione per Taranto e Turris l'Avellino si ritroverebbe a -3 dall'Audace). Si conferma il "Partenio-Lombardi" blindato. L'Avellino lavorerà da questo pomeriggio in chiave ACR Messina con allenamenti a porte chiuse. Sabato (ore 15) sarà match al "San Filippo - Franco Scoglio".

Gli allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Lunedì ore 15.30 (porte chiuse)

Martedì ore 11 (porte chiuse)

Mercoledì ore 11 (porte chiuse)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 9.30 (porte chiuse)