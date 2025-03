Avellino: dubbio De Cristofaro, la prospettiva per il centrocampista Colpo al ginocchio sinistro e attesa dagli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio

Nel post-gara di Avellino-Juventus Next Gen Biancolino non aveva nascosto la preoccupazione: "De Cristofaro? Vediamo domani. Ha ricevuto un bel colpo al ginocchio (sinistro, ndr). Non si sentiva bene al ginocchio e speriamo non sia niente di particolare". Dagli esami strumentali lo staff tecnico irpino capirà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero per uno dei leader della mediana, inamovibile nel centrocampo sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-1-2 strutturato per la seconda parte della stagione dall'allenatore dei lupi, ma sin dal cambio in panchina De Cristofaro è risultato chiave nelle soluzioni biancoverdi andando anche a segno con regolarità nella fase in cui l'attacco non riusciva a essere decisivo. Attesa, quindi, dall'infermeria nella settimana in cui l'Avellino dovrebbe ritrovare Frascatore in gruppo con Tribuzzi a caccia dello sprint per rientrare nelle scelte di Biancolino verso l'ACR Messina.