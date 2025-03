L'arbitro di Messina-Avellino: ha già diretto una gara dei lupi in stagione Sabato (ore 15) la sfida al "San Filippo - Franco Scoglio" per la trentesima giornata

La gara ACR Messina - Avellino, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 15) al "San Filippo - Franco Scoglio", sarà diretta da Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa della sezione di Pordenone e Gianmarco Macripò della sezione di Siena con Dario Acquafredda della sezione di Molfetta quarto ufficiale. C'è un solo precedente con Maccarini per i lupi ed è una gara di questa stagione: il 2-1 sulla Cavese del 18 gennaio scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

ACR Messina - Avellino: Maccarini

Casertana - Benevento: Sacchi

Crotone - Giugliano: Gavini

Foggia - Sorrento: Silvestri

Juventus Next Gen - Team Altamura: Manzo

Latina - Catania: Sfira

Picerno - Audace Cerignola: Angelillo

Potenza - Cavese: Di Francesco

Trapani - Monopoli: Diop

Turris - Taranto: Maccorin