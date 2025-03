Avellino: un centrocampista entra nell'elenco dei calciatori in diffida Aveva già tre ammonizioni all'attivo nel precedente percorso stagionale

Martin Palumbo entra nell'elenco dei calciatori in diffida raggiungendo altre due pedine della rosa dell'Avellino nella lista: Luca Palmiero e Cosimo Patierno. Il centrocampista ha rimediato il quarto giallo in campionato nella sfida da ex contro la Juventus Next Gen con cui aveva ricevuto tre ammonizioni prima di cambiare maglia e raggiungere l'Irpinia per la seconda parte della stagione. Primo giallo nell'avventura con l'Avellino per Andrea Cagnano, undicesimo in campionato per Tommaso Cancellotti che ha già scontato due turni di squalifica nel girone C per somma di ammonizioni. Ammenda di 400 euro al club (clicca qui per il comunicato ufficiale).

I dettagli dai provvedimenti del giudice sportivo

Ammenda di 400 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)."