Avellino: la scelta per la mediana nel match con l'ACR Messina Sabato (ore 15) la sfida per la trentesima giornata del girone C di Serie C

Antonio De Cristofaro potrebbe essere a disposizione di Raffaele Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino impegnato a Messina contro l'ACR, ma il centrocampista appare destinato alla panchina. Uno dei punti fermi dell'undici titolare biancoverde è reduce dal colpo al ginocchio sinistro rimediato nella gara contro la Juventus Next Gen. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista non hanno evidenziato traumi, ma in virtù della settimana corta è plausibile la gestione e la cautela per evitare rischi. Nelle ultime due sedute verso Messina lo staff tecnico valuterà la miglior soluzione con la presenza o meno di De Cristofaro nell'elenco dei convocati. Nelle riflessioni irpine rientra il turno infrasettimanale, il match casalingo con il Trapani, in programma mercoledì ore 20.30.

Uno tra Rocca e Armellino più di Palumbo per De Cristofaro

Dal primo minuto, nel 4-3-1-2, sembra profilarsi il ballottaggio tra Michele Rocca e Marco Armellino più di Martin Palumbo per coprire l'assenza di De Cristofaro. L'ex Juventus Next Gen è entrato nell'elenco dei calciatori in diffida che già vedeva la presenza di Luca Palmiero e Cosimo Patierno. I tre rischi di stop per somma di ammonizioni sono nelle valutazioni dello staff, ma non dovrebbero palesarsi rivoluzioni particolari. Sarà continuità per modulo e formazione. Tra i calciatori a disposizione ci sarà Paolo Frascatore dopo l'infortunio al soleo, ma Andrea Cagnano è lanciato verso una maglia da titolare dopo buonissime prestazioni. Alessio Tribuzzi cerca lo sprint per il rientro nell'elenco dei convocati.