Messina-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Prevendita dal pomeriggio verso il match del "San Filippo - Franco Scoglio"

Sono 900 i biglietti a disposizione dei tifosi biancoverdi per ACR Messina - Avellino, in programma sabato (ore 15) al "San Filippo - Franco Scoglio". Prevendita attiva dal pomeriggio a partire dalle 15: nessun obbligo di fidelity card.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Messina – Avellino che verrà disputata sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00, partirà questo pomeriggio alle ore 15:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio "Franco Scoglio - San Filippo" di Messina per un totale di 900 posti. I ticket a disposizione dei tifosi biancoverdi avranno un prezzo di € 18,00 e saranno acquistabili senza obbligo di fidelity card. Saranno in vendita online sul portale Posto Riservato o presso i rivenditori autorizzati. La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19:00 di venerdì 7 marzo 2025".