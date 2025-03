Avellino, Biancolino: "De Cristofaro? Sono un po' preoccupato" Necessità di altri esami strumentali per il centrocampista biancoverde verso Messina

"La squadra sta bene e come tutti i giovedì il presidente ci ha fatto visita, ci ha caricato verso la prossima sfida. Abbiamo lavorato bene. Sappiamo di affrontare una squadra che vive un momento delicato, ma chi gioca contro l’Avellino dà sempre il massimo e sarà così anche per il Messina". Così Raffaele Biancolino ha presentato la gara che vedrà l'Avellino ospite dell'ACR Messina sabato pomeriggio (ore 15): "Sono tutti in gruppo ad eccezione di Manzi e De Cristofaro. Speravamo che l'infortunio fosse più lieve, avrà altri esami strumentali e, quindi, non ci sarà. L’infortunio sembra un po’ più grave del previsto. Il ragazzo ha dato tutto per esserci, ma è giusto fare altri esami e analizzare bene cosa ha. Sono un po’ preoccupato, ma ho visto il ragazzo di sempre, che dà tutto. Ora si ferma e speriamo bene. D’Ausilio? Sto valutando ed è chiaro che sta crescendo la sua condizione. Armellino? Tutti sono nelle mie valutazioni. Abbiamo lavorato per centrare la miglior soluzione. Ho tanti calciatori a disposizione: Armellino, Palumbo, Rocca, c’è anche Mutanda. Tornare al clean sheet? Sì, è una sfida interna, vogliamo creare le condizioni per tornare a non subire gol, ma per farlo occorre la massima cattiveria. Stiamo lavorando affinché non ci sia la minima sbavatura. La sfida a distanza con il Cerignola? Sarà ancora più bella lungo la stagione. Il segreto è quello di non mollare e dare il massimo fino alla fine. Settimana da tour de force? La testa è rivolta solo al Messina, alla prossima sfida".