I tifosi dell'Avellino nella corsa promozione: "Credici con noi" Locandine lungo il centro cittadino verso la trasferta di Messina e per il rush finale del torneo

"Credici con noi. Segui la curva": invito dei tifosi dell'Avellino con diverse locandine lungo il centro cittadino verso la trasferta di Messina per la quale sono stati venduti 600 dei 900 biglietti a disposizione per il settore ospiti dello stadio "San Filippo - Franco Scoglio" nel primo giorno di prevendita. Rush finale nell'obiettivo promozione nel girone C di Serie C e la tifoseria organizzata biancoverde rimarca la fase clou con il messaggio rivolto a tutti gli appassionati verso la gara contro l'ACR, in programma domani (ore 15) e il turno infrasettimanale. Mercoledì sera al "Partenio-Lombardi" l'Avellino ospiterà il Trapani prima del match con il Taranto che presumibilmente sarà rinviato con provvedimento della Lega Pro come accaduto per le ultime gare del club ionico a causa del deferimento del procuratore federale. Il -5 dalla vetta che può diventare -3 in caso di rivoluzioni in classifica per l'esclusione di Taranto e Turris e l'obiettivo continuità dal campo: ecco l'attesa di Messina-Avellino nel capoluogo irpino.