Ufficiale: Taranto escluso dal campionato di Serie C Quattro punti di penalizzazione per l'ACR Messina, prossimo avversario dell'Avellino

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile". Così la FIGC, tramite comunicato sul sito, ha ufficializzato quanto deciso nel primo grado di giustizia sportiva. "Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (girone C di Serie C) e la Triestina (girone A di Serie C). - si legge nella nota - Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa". Il girone C e la terza serie nazionale attendono novità anche sul futuro della Turris, deferita dal procuratore federale. (clicca qui per i quattro dispositivi del TFN)