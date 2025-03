Avellino senza un difensore e un centrocampista a Messina: i convocati È la vigilia della sfida tra l'ACR Messina e i lupi al "San Filippo - Franco Scoglio"

Dopo aver rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro Antonio De Cristofaro si sottoporrà ad accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio: ecco quanto comunicato dall'Avellino nell'elenco dei convocati per il centrocampista. Dubbi sul futuro stagionale per De Cristofaro, ma l'attesa è legata agli esami strumentali. Claudio Manzi è alle prese una distrazione al retto femorale destro. Il risentimento al polpaccio blocca l'under Alessandro Campanile. Paolo Frascatore e Alessio Tribuzzi tornano nell'elenco dei convocati per la sfida tra l'ACR Messina e l'Avellino, in programma domani (ore 15).

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 55 Mutanda

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico