ACR Messina - Avellino: le probabili formazioni, un ballottaggio tra i lupi Alle 15 la sfida al "San Filippo - Franco Scoglio" per la trentesima giornata di campionato

Alle 15 sarà sfida al "San Filippo - Franco Scoglio" tra l'ACR Messina e l'Avellino e tra i lupi c'è un solo ballottaggio. Manzi e De Cristofaro sono indisponibili per infortunio: distrazione al retto femorale destro per il difensore che resta ai box, trauma distorsivo al ginocchio sinistro per il centrocampista con tanti dubbi sul futuro stagionale. Si teme un lungo stop per De Cristofaro che ha forzato in settimana dopo il colpo subito con la Juventus Next Gen, ma con il fastidio che è tornato per un rebus stagione finita. Certezze arriveranno solo con gli esami strumentali e l'Avellino spera in buone notizie, in controtendenza rispetto a quanto palesato nelle scorse ore. Per sostituire uno dei leader dell'undici biancoverde Armellino appare in vantaggio su Rocca. Per gli altri ruoli si vola verso la conferma della formazione proposta da Biancolino contro la Juve Next Gen con Panico alle spalle di Patierno e Lescano in attacco.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Rocca, Tribuzzi, Palumbo, Mutanda, D'Ausilio, Russo, Zuberek

Indisponibili: De Cristofaro, Manzi, Campanile

Così l'ACR Messina nella gara persa a Monopoli (2-1)

ACR Messina (4-3-3): Meli; Gyamfi, Gelli, Vicario (31' st Petrucci), Dumbravanu; Crimi, Buchel, Garofalo (31' st Tordini); Dell'Aquila (31' st Luciani), De Sena (31' st Costantino), Haveri (36' st Pedicillo). All. Banchieri. A disp. Curtosi, Marino, Anzelmo, Morichelli