ACR Messina - Avellino, le formazioni ufficiali: Rocca e D'Ausilio titolari Sfida al "San Filippo - Franco Scoglio" e obiettivo continuità per i lupi

Novità Rocca e D'Ausilio dal primo minuto per l'Avellino al "San Filippo - Franco Scoglio": biancoverdi ospiti dell'ACR Messina con Biancolino che punta sull'ex Catania per sostituire De Cristofaro e lancia l'ex Cerignola dal primo minuto al posto di Panico. L'Avellino dovrebbe presentarsi con il modulo 4-3-1-2 con Rocca mezzala destra, ma con Sounas, D'Ausilio e Patierno che possono trasformare la soluzione offensiva nel 4-2-3-1.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

ACR Messina - Avellino

Messina (4-3-3): Melli; Gyamfi, Gelli, Petrucci, Dumbravanu; Crimi, Buchel, Tordini; Dell'Aquila, Costantino, Marino. All. Banchieri. A disp. Curtosi, Garofalo, Lia, De Sena, Luciani, Haveri, Pedicillo, Vicario, Anzelmo, Morichelli

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Meli, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Russo, Tribuzzi, Palumbo, Armellino, Cionek, Zuberek, Frascatore, Mutanda, Panico