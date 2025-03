Gol di Sounas, Iannarilli salva il risultato: l'Avellino passa a Messina (0-1) Rete del greco al 38', nei secondi finali l'estremo difensore cancella il tentativo di Pedicillo

L'Avellino vince al "San Filippo - Franco Scoglio" con il risultato di 1-0: ACR Messina battuto con la rete di Sounas al 38' e con Iannarilli decisivo nei secondi finali. L'estremo difensore cancella la conclusione di Pedicillo per un Avellino che non ha centrato il gol della tranquillità: nella ripresa ghiotta occasione per il 2-0 sprecata da Patierno. Vittoria preziosa per i lupi, di nuovo a -2 dal Cerignola che domani sarà ospite del Picerno. Nella prossima settimana può cambiare ulteriormente la classifica del girone C. Mercoledì la posizione della Turris sarà discussa al TFN.

Primo tempo

Biancolino punta su Rocca per l'infortunato De Cristofaro e su D'Ausilio al posto di Panico. Avvio non semplice per i lupi: padroni di casa che si rendono pericolosi con Dell'Aquila in due occasioni e soprattutto con Petrucci che dal limite d'area va di precisione e centra la parte esterna del palo. Al 38', dopo un cambio di ritmo dal 20' in poi, l'Avellino trova il vantaggio con Sounas. Cross di Cancellotti e il greco colpisce di testa per superare Meli firmando l'1-0 biancoverde. Gestione del finale nella prima frazione per i lupi (1-0).

Secondo tempo

Avvio di ripresa con Rocca e D'Ausilio ammoniti. Al 58' Sounas va a caccia del raddoppio, ma trova pronto Meli. Al 61' Biancolino inserisce Panico per D'Ausilio e poco dopo dentro Palumbo e Russo per Palmiero e Lescano. Al 72' Patierno spreca. L'attaccante di Bitonto non sfrutta l'occasione e lascia aperto il match. Giallo per Panico. Per la fase conclusiva del match c'è Armellino al posto di Sounas. Finale di sofferenza per i lupi: dopo la chance targata Russo, nei cinque miniti di recupero Iannarilli risulta decisivo cancellando la conclusione di Pedicillo e confermando l'1-0 ospite.