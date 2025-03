ACR Messina - Avellino 0-1, Sounas: "L'esultanza? Dedicata a De Cristofaro" Il centrocampista biancoverde al termine del match: "Ovunque sarà difficile"

"Saranno tutte gare difficili su campi complicati e contro squadre di qualità. È stata una gara complicata, ma abbiamo messo quanto occorreva". Così Dimitrios Sounas, match-winner al "San Filippo - Franco Scoglio" nell'1-0 Avellino sull'ACR Messina: "È una vittoria molto importante per il nostro cammino. Non abbiamo avuto un buonissimo ritmo, ma conta la vittoria ed è arrivata. - ha spiegato il centrocampista dei lupi - Abbiamo avuto le occasioni e dobbiamo centrare il gol utile per chiudere la gara e dobbiamo migliorare anche nell'ultimo passaggio. Si può sempre migliorare. I miei gol? Contano il gruppo e il risultato. Non mi interessano i gol, voglio vedere la squadra e i tifosi felici. L'esultanza? Chiaramente il pensiero va a De Cristofaro. La classifica? Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, poi vedremo cosa accadra, ma conta il nostro percorso”.