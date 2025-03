Picerno-Cerignola 0-0: Avellino a -3 dalla vetta e da potenziale -1 Mercoledì il turno infrasettimanale (Avellino-Trapani e Cerignola-Foggia) e il caso Turris al TFN

Risultato di 0-0 al "Curcio" nella gara Picerno - Audace Cerignola e ora la distanza tra l'Avellino e la squadra pugliese, capolista, è di tre lunghezze. Nel trentesimo turno del girone C di Serie C i lupi recuperano due punti con la vittoria ottenuta a Messina contro l'ACR e in virtù del pari di questo pomeriggio a Picerno. Ripresa immediata per l'Avellino con il turno infrasettimanale dietro l'angolo. Mercoledì (ore 20.30) gli irpini ospiteranno il Trapani al "Partenio-Lombardi", mentre alle 20.45 il Cerignola affronterà il Foggia. Proprio mercoledì sarà discussa la posizione della Turris al Tribunale Federale Nazionale e la prospettiva dei corallini appare legata a quella del Taranto, già escluso dal torneo. In caso di azzeramento dei risultati della Turris l'Avellino recupererebbe altri due punti al Cerignola (-6 per gli ofantini, -4 per i lupi nelle gare giocate contro i biancorossi) e potrebbe vivere la sfida con il Trapani con il -1 dalla vetta. Sembra profilarsi una settimana molto importante nel testa a testa per la promozione diretta in Serie B, in particolar modo per gli equilibri della classifica.