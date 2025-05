Avellino: le idee per il ritiro e per la rosa 2025/2026 Primi incontri verso la prossima stagione: l'equilibrio da centrare tra le entrate e le uscite

Dalle celebrazioni ai primi incontri. In settimana dovrebbe arrivare il primo summit di mercato, ma non solo, in casa Avellino. Come presentato dalla proprietà nello scorso weekend, l'idea era quella di festeggiare con tutti i tesserati per poi vivere la fase di riflessioni e delle decisioni. Gran parte della rosa è consapevole della rivoluzione tecnica che è inevitabile per il club irpino, chiamato a rispondere alle regole della lista di Serie B da 18 over. Il direttore sportivo, Mario Aiello, ha già chiaro il piano relativo alle entrate e alle uscite immaginato con Raffaele Biancolino.

Cascia nella prospettiva per la preparazione estiva

Dalle 15 cessioni a 10 acquisti potenziali: dovrebbe essere questo l'equilibrio ideato nella programmazione della rosa 2025/2026. La società è al lavoro anche per il ritiro estivo. San Gregorio Magno appariva come sede confermata, ma c'è anche Cascia che spunta forte nello scenario per la preparazione dei biancoverdi. Dopo i giorni di festa ecco le prime decisioni da prendere verso la Serie B.