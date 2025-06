Avellino: l'idea per il ruolo di trequartista in Serie B Ha preso forma l'estate biancoverde nel ritiro di Rivisondoli: due test nella città abruzzese

La conferma dello sguardo sui giovani e spunta Claudio Cassano nelle idee di mercato dell'Avellino. Il classe 2003 (22 anni il prossimo 22 luglio) è nel mirino dei lupi e del direttore sportivo Mario Aiello. Il trequartista pugliese è cresciuto nella Roma da protagonista in Primavera per poi trasferirsi al Cittadella con 40 presenze in Serie B in un anno e mezzo. Ad inizio 2025 Cassano ha optato per l'esperienza in MLS giocando dieci gare con la maglia della seconda squadra dei Chicago Fire. Ora c'è la prospettiva del ritorno immediato in Italia con l'Avellino che monitora il profilo del nativo di Trani.

Si avvicina l'accelerazione sul mercato, ma non solo

Nel frattempo il percorso biancoverde nel ritiro è diventato ufficiale. Sabato 19 luglio i lupi affronteranno il Castel di Sangro per poi vivere un altro test martedì 22 contro la formazione Primavera del Napoli. Le due amichevoli si terranno allo stadio comunale di Rivisondoli. Subito dopo il ritiro, sabato 26 luglio l'Avellino sfiderà la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello" allo "Stirpe" di Frosinone. Si corre verso l'ultima fase di off-season per un'accelerazione pronta nei primi giorni di luglio tra mercato e visite mediche per il via della nuova stagione in Serie B.