Avellino: ecco Kumi dal Sassuolo. E spunta l'idea di un ritorno dopo 9 anni In biancoverde nella stagione 2015/2016, nelle idee dei lupi verso la Serie B

L'Avellino ha definito ulteriori operazioni. Alessandro Milani in prestito dalla Lazio, Valerio Crespi a titolo definitivo dai biancocelesti, Andrea Favilli da accordo biennale con i lupi, Giovanni Daffara in prestito dalla Juventus, Manu Gyabuaa a titolo definitivo dall'Atalanta, Lorenco Simic, Claudio Cassano, ma è arrivata l'accelerazione biancoverde anche per Justin Kumi. Il centrocampista del Sassuolo, classe 2004, rientra nelle idee irpine per il restyling in chiave Serie B. Il veneto è reduce dall'avventura in prestito con la Reggiana in Serie B.

Roberto Insigne nelle idee dei lupi

Nel frattempo spunta l'ipotesi di un ritorno, quello di Roberto Insigne. L'attaccante classe '94, dal 2023 al Palermo dopo le avventure con Latina, Parma, Benevento e Frosinone, ha già vestito la masglia biancoverde nella stagione 2015/2016 da 5 gol e 12 assist in 33 presenze in Serie B.

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano (riscatto dal Sudtirol)

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (riscatto dalla Carrarese)

In entrata

Crespi (titolo definitivo dalla Lazio), Milani (in prestito dalla Lazio), Favilli (svincolato, 2027), Daffara (in prestito dalla Juventus), Simic (dal Maccabi Haifa), Cassano (dal Chicago Fire), Gyabuaa (dall'Atalanta), Kumi (in prestito dal Sassuolo)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Sannipoli (2026) dalla Cavese, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), Pane (2026) dal Team Altamura, D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani