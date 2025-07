VIDEO | Avellino, si riparte: visite mediche e Favilli è in arrivo Controlli per 4 biancoverdi, uno dei volti nuovi raggiungerà l'Irpinia dopo la tappa nella Capitale

Prime visite mediche per i calciatori dell'Avellino verso la stagione 2025/2026. Via ai controlli per l'idoneità sportiva con Pasquale Pane, Luca Palmiero, Gianmarco Todisco e Raffaele Russo. L'estremo difensore acerrano, rientrato dal prestito al Team Altamura e che sarà calciatore bandiera nella lista della Serie B, è stato il primo ad arrivare alla Clinica Villa Esther per le visite. A Roma ci saranno quelle di Andrea Favilli. La punta toscana, classe '97, sarà uno dei volti nuovi dell'Avellino nel prossimo campionato di Serie B. Favilli è reduce dalla stagione vissuta con la maglia del Bari in prestito dal Genoa e il contratto con il Grifone è scaduto al 30 giugno. Controlli nella Capitale e arrivo nel pomeriggio in Irpinia per la punta.

A breve le immagini di Pane, Palmiero, Toscano e Russo