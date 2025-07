VIDEO | Avellino: ecco Favilli e Milani, prime ore in biancoverde Primo contatto con la proprietà e la dirigenza per l'attaccante e l'esterno sinistro

Andrea Favilli e Alessandro Milani hanno raggiunto Avellino e stanno vivendo le prime ore in biancoverde. L'attaccante toscano entra nella rosa irpina da svincolato dopo la fine del contratto con il Genoa e l'anno in prestito al Bari. L'esterno sinistro italo-venezuelano si trasferisce in Irpinia con la formula della cessione a titolo temporaneo dalla Lazio. Contatto diretto con la proprietà e con la dirigenza per Favilli e Milani, nelle scorse ore prime visite di idoneità sportiva per Pasquale Pane, Luca Palmiero, Gianmarco Todisco e Raffaele Russo. Arrivo a titolo definitivo per Favilli, Valerio Crespi, Lorenco Simic e Manu Gyabuaa, in prestito per Milani in compagnia di Giovanni Daffara e Justin Kumi. C'è, inoltre, l'interesse per Roberto Insigne e Simone Pafundi.