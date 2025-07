Avellino: ora Simic, altri volti nuovi in arrivo Mercoledì il via della campagna abbonamenti e la partenza per il pre-ritiro a Sturno

È l'ultimo weekend di pausa anche se nei fatti l'Avellino ha già accelerato tra visite di idoneità sportiva e primi arrivi dei volti nuovi. Nella prossima settimana ci sarà il via della campagna abbonamenti dopo quella di fidelizzazione, chiusa a quota 9115 tessere. Da mercoledì mattina i tifosi biancoverdi potranno sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2025/2026 e proprio in quelle ore i lupi raggiungeranno Sturno, sede del pre-ritiro per quattro giorni di allenamenti allo stadio "Castagneto" prima della partenza per Rivisondoli, dove l'Avellino svilupperà la preparazione estiva fino al 25 luglio. Test con il Castel di Sangro sabato 19, con il Napoli Primavera martedì 22 e poi sabato 26 allo "Stirpe" di Frosinone sarà terzo memorial "Sandro Criscitiello" con la Lazio.

Contatto diretto con Roberto Insigne

Fronte mercato si accelera per Lorenco Simic. Il difensore croato è sempre più vicino ai lupi. Da giorni c'è l'accordo tra l'Avellino e il calciatore e l'uscita dell'ex Bari dal Maccabi Haifa appare sempre più vicina. Per Manu Gyabuaa non sarà cessione a titolo definitivo, ma prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta al club irpino, mentre resta sempre calda la pista che porta al ritorno di Roberto Insigne: contatto diretto tra l'attaccante e lo staff dirigenziale e tecnico biancoverde. Definiti gli arrivi di Claudio Cassano, Giovanni Daffara e Justin Kumi.