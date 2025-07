Avellino: 6 profili in entrata, non solo Kumi dal Sassuolo I dettagli sull'evoluzione della rosa biancoverde nei primi giorni di calciomercato

Non solo Justin Kumi dal Sassuolo, c'è anche Luca D'Andrea per l'Avellino dai neroverdi. L'esterno offensivo destro classe 2004 è reduce dall'avventura in prestito con il Brescia e con la medesima formula legata al diritto di riscatto dovrebbe concretizzarsi il trasferimento a titolo temporaneo in biancoverde. Kumi per il centrocampo, D'Andrea per il reparto offensivo: l'Avellino ha già definito diverse operazioni.

I profili in arrivo

Manca solo l'ufficialità per Alessandro Milani e Valerio Crespi dalla Lazio. L'esterno sinistro italo-venezuelano ha già raggiunto l'Irpinia, l'attaccante ha sostenuto le visite mediche con Milani e Andrea Favilli nella Capitale. L'accordo tra l'Avellino e la punta toscana è stato ufficializzato: biennale con opzione per una terza stagione. Tutto pronto anche per gli arrivi di Manu Gyabuaa in prestito dall'Atalanta, di Giovanni Daffara a titolo temporaneo dalla Juventus, di Lorenco Simic a titolo definitivo e di Claudio Cassano. C'è, inoltre, il contatto diretto con Roberto Insigne.

Equilibrio tra entrate ed uscite

In uscita ci sono tutti i rientranti dai prestiti della scorsa stagione ad eccezione di Pasquale Pane. L'estremo difensore acerrano sarà calciatore bandiera nella lista di Serie B da 18 over. In virtù dei diversi volti nuovi è inevitabile l'equilibrio tra acquisti e cessioni all'interno della stessa rosa che ha conquistato la promozione in Cadetteria. C'è la prospettiva Vicenza per Alessio Tribuzzi, Catania per Michele D'Ausilio.

I dettagli della rosa biancoverde

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano (riscatto dal Sudtirol)

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2026), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (riscatto dalla Carrarese)

In entrata

Crespi (titolo definitivo dalla Lazio), Milani (in prestito dalla Lazio), Gyabuaa (in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta), Daffara (in prestito dalla Juventus), Simic (dal Maccabi Haifa), Cassano (dal Chicago Fire), Kumi (in prestito dal Sassuolo), D'Andrea (in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), Pane (2026) dal Team Altamura, D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)