Avellino, un centrocampista ai saluti: i dettagli sulla rosa biancoverde Equilibrio tra entrate ed uscite per i lupi. Via alla campagna abbonamenti

Serie di annunci e si avvicina la prima seduta verso la stagione 2025/2026. L'Avellino raggiungerà Sturno per il pre-ritiro e al "Castagneto" si allenerà fino a sabato. Poi domenica mattina sarà viaggio destinazione Rivisondoli, sede del ritiro estivo. Nelle prossime ore inizierà la campagna abbonamenti e il club irpino ripartirà dalle 9115 tessere fedeltà sottoscritte dai tifosi nelle scorse settimane. Nel frattempo Justin Kumi e Luca D'Andrea hanno raggiunto Avellino per iniziare l'avventura in biancoverde: il centrocampista e il trequartista vivranno la prossima stagione con i lupi in prestito dal Sassuolo e su D'Andrea c'è anche il diritto di opzione. Anche Valerio Crespi è nel capoluogo irpino. Manca solo l'annuncio ufficiale come per Alessandro Milani, ad Avellino da giorni. Luca Palmiero si è legato ai lupi con un contratto fino al 2028. In uscita c'è Salvatore Pezzella, pronto a trasferirsi con un triennale alla Casertana dopo l'ottima stagione vissuta con la Cavese.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2028), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2026), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico, D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo)

In entrata

Crespi (titolo definitivo dalla Lazio), Milani (in prestito dalla Lazio), Gyabuaa (in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta), Daffara (in prestito dalla Juventus), Simic (dal Maccabi Haifa)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), Pane (2026) dal Team Altamura, D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)