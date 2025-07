Avellino: l'evoluzione della rosa tra ingressi e uscite Annuncio in mattinata per un'ulteriore operazione verso Rivisondoli

Doppia seduta per chiudere la quattro giorni di allenamenti a Sturno con il ritiro di Rivisondoli dietro l'angolo. Domenica mattina l'Avellino viaggerà verso il comune abruzzese dove svilupperà la preparazione fino al giorno 25, fino alla vigilia dell'amichevole con la Lazio per il terzo memorial "Sandro Criscitiello" in programma sabato 26 allo "Stirpe" di Frosinone. Nel ritiro di Rivisondoli i lupi affronteranno il Castel di Sangro e il Napoli Primavera. L'Avellino ha ufficializzato un accordo già definito da tempo, quello relativo all'ingresso di Alessandro Milani nella rosa biancoverde. Il terzino sinistro vivrà in Irpinia la stagione 2025/2026 con la formula del prestito dalla Lazio con opzione e contro-opzione. Tutto pronto per l'arrivo di Lorenco Simic con altri due accordi raggiunti, quelli per Manu Gyabuaa e Giovanni Daffara. Rinnovo tra l'Avellino e Francesco Maisto fino al 2027 con opzione fino al 2028. Il centrocampista è stato girato in prestito al Potenza con diritto di opzione e contro-opzione.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026), Pane (2026)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio)

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2028), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico, D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio)

In entrata

Gyabuaa (in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta), Daffara (in prestito dalla Juventus), Simic (dal Maccabi Haifa)

Ceduti in prestito

Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza)

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)